Самойлова рассказала о проклятии Джигана

Савеловский суд Москвы 1 апреля официально оформил развод одной из самых известных пар отечественного шоу-бизнеса рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Процесс активно обсуждался в Сети, а Оксана даже запустила реалити-шоу о своей семье.

Они были вместе более 15 лет, в последнее время Оксана регулярно жаловалась на Джигана и грозилась разводом. Однако от раза к разу рэпер вымаливал у модели прощение. Поэтому когда осенью прошлого года снова появилась информация о том, что Самойлова хочет развестись, ей почти никто не поверил. Многие считали, что это пиар ровно до того момента, пока суд официально не развел пару.

В новом интервью Оксана Самойлова призналась, что пока ее сердце свободно. "У меня есть только я, моя работа, мои хобби, увлечения и дети... Мне даже за 17 лет, чтобы мы были с Денисом, мне никто не нравился... И сейчас мне никто не нравится. Я думаю, это проклятие, я думаю, Джиган меня проклял, чтобы просто мне никто не нравился. Так что, неинтересные истории, никого у меня нет пока", - заявила Оксана.

Самойлова отметила, что с Джиганом они часто встречаются на одних и тех же мероприятиях, а еще каждый день общаются по поводу детей, передает "КП". К слову, ходят слухи, что у рэпера роман с певицей Анной Седоковой. Однако когда журналисты поинтересовались у него, правда ли это, артист категорически опроверг информацию.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>