Актриса Светлана Степанковская продала квартиру, чтобы снять кино

Светлана Степанковская рассказала, что продала квартиру в Москве, чтобы вырученные средства пустить на ряд творческих проектов.

Речь идет о недвижимости, благодаря которой Светлана Степанковская имела надежный доход. Теперь она осталась без него, зато у нее появилась возможность реализовать все, о чем она мечтала.

"У меня была небольшая квартира в Москве, которую я сдавала, и она приносила доход. Я решила ее продать, потому что хотела снять этот короткий метр. Я начинала свою сольную карьеру как певица, и для того чтобы писать песни, снимать клипы, нужен бюджет. Но актерская профессия не всегда дает такую возможность. Я работаю без спонсорской поддержки, поэтому поняла, что нужно продать квартиру, чтобы вложить эти деньги в себя", - рассказала актриса.

Она призналась, что решение расстаться со столичной недвижимостью далось ей непросто, артистка долго все взвешивала. Но в результате Степанковская наконец может позволить себе и фильм снять, и клипы, и даже записать песни. А еще актриса организовала собственный камерный концерт.

Светлана Степанковская отметила, что у нее еще остались средства. Поэтому она намерена их направить на реализацию других творческих проектов, передает Woman.ru.

