Совбез разъяснил Армении последствия вступления в ЕС

Сокращение потока туристов и удар по экономике страны. Такие последствия предсказали в российском Совбезе Армении - в случае вступления республики в Евросоюз и введения визового режима с Россией и Ираном.

Негативные последствия будет иметь и выход Армении из Евразийского экономического сообщества. По данным Совбеза, это нанесет ущерб армянской металлургии, производству напитков, табачных изделий и продуктов питания. Прогнозируется спад до трети.

По самым скромным подсчетам, присоединение к ЕС будет стоить Армении 23% ВВП, приводит ТАСС заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Алексея Шевцова. По его прогнозам, сокращение рынка труда и рост инфляции приведут к значительному снижению уровня жизни в республике. При этом другие страны ЕАЭС не заметят значительных отрицательных последствий от выхода Армении. Потери составят сотые доли процента.