В Москве завершилась международная Менделеевская олимпиада. Это одно из самых престижных в мире школьных состязаний по химии.

На торжественной церемонии наградили победителей и призёров. В юбилейном - шестидесятом сезоне приняли участие 200 подростков из почти 40 стран. Среди них Китай, Вьетнам, Израиль, Турция, Бразилия, Саудовская Аравия. Все они также смогли познакомится с Москвой, увидеть знаковые достопримечательности и посетить экскурсии.

"Это ещё и такое для нас очень важное событие, это погружение в культуру и жизнь нашей страны, это ещё раз доказывает, что наука, искусство, культура, спорт не могут быть изолированы, что мы находимся вне вот этих границ, которую зачастую политические элиты пытаются каким-то образом выстроить", - отметил Степан Калмыков, научный руководитель химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН.