Как искусственный интеллект помогает московским врачам

Точный диагноз за 17 секунд! Москвичам не придётся переснимать рентген - его скорректирует нейросеть в режиме реального времени. Столичные учёные создали инструмент на основе искусственного интеллекта, который прямо во время процедуры проверит качество рентгенографии грудной клетки - одного из самых популярных исследований. На что ещё способен умный бот?

После неудачного падения Андрею было уже не до предварительной записи. Обратился в первую попавшуюся поликлинику. Из рентгенологического кабинета снимок отправился в референс-центр. Сюда через единую платформу ЕМИАС стекаются результаты КТ, МРТ и рентгенограммы со всей Москвы. Первым их анализирует умный помощник.

"Врач открывает исследование и проверяет, чтобы искусственный интеллект правильно поставил анатомические точки, правильно померил, правильно выявил", - рассказала Елена Чурляева, врач-рентгенолог.

Сервисы компьютерного зрения появились в России в период пандемии, когда миллионам помощь требовалась здесь и сейчас. Сегодня нейросеть уже умеет диагностировать болезни головного мозга, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

"Процесс внедрения технологий искусственного интеллекта, но и процесс цифровизации привел к тому, что мы сегодня, например, интерпретируем больше 25 тысяч исследований в сутки", - отметил Юрий Васильев, главный врач Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой инструментальной диагностике.

Сделав круг, снимок нашего пациента вернулся на стол врача. Перелом сложный, пациенту потребуется фиксация кости мостовой пластиной.

"Раньше мне надо было брать линеечку, измерять конкретно ширину суставной щели. Сейчас я беру даже шаблон, который заполнил искусственный интеллект, со всеми измерениями, копирую в свой протокол и дописываю те моменты, которые искусственный интеллект пока не обучился", - отметил Владимир Барышов, заведующий отделением лучевой диагностики городской поликлиники №68.

На вторые сутки пациента прооперировали. "Я рад, что в медицине появился искусственный интеллект, что мне не приходится стоять в очередях, с кем-то ругаться, с кем-то ссориться, приходить ко времени и всё остальное, я очень доволен", - рассказал он.

Очереди из-за онлайн-записи остались в прошлом, теперь специалист перед визитом пациента знает о нём всё.

"Человек выбирает причину, по которой он записывается. И искусственный интеллект подсказывает следующий вопрос, который будет зависеть от предыдущего ровно так же, как врач, когда собирает анамнез", - отметила Наталья Кузенкова, главный врач городской поликлиники №68.

Жалобы пациента врач видит на мониторе, вместе с медкартой, и историей болезней, а также нейросеть предлагает специалисту свои варианты диагноза, исходя из собранных документов.

"Мы видим сводку уже по консультациям, обращениям в скорую медицинскую помощь. Вправо - это идут уже наиболее вероятные диагнозы. Тут предложено, например, три заболевания", - отметил Василий Чистяков, участковый врач-терапевт.

Благодаря искусственному интеллекту стали чаще выявлять ранние стадии рака. А это в разы повышает шансы на успешное лечение онкозаболеваний

Но каждый пациент, прежде всего, нуждается в поддержке, а этого даже высококлассный кибер-доктор дать не способен. Поэтому техника никогда не заменит врача.