Для станций московского метро разрабатывают уникальную подсветку

Кажется, ничего особенного не происходит: рабочие проверяют крепления, подключают светодиодные ленты. Но уже через пару часов, сразу после захода солнца, здесь зажжётся новая подсветка. Для каждой станции разрабатывают уникальный проект: оттенки света подбирают в тон фасадам, а мощность и направление лучей настраивают так, чтобы подчеркнуть каждую архитектурную деталь.

"Мы, в первую очередь, изучали архитектуру, то есть изучали видовые точки, пассажиропотоки. Да, допустим, на станции Красносельская, на которой мы находимся, здесь мы разработали несколько уровней подсветки, один уровень - у нас подчеркивается название станции, это важно для навигации, уровень, который подчеркивает карниз, также есть уровень верхний - это подсветка букв метро", - рассказал Артём Макаров, руководитель компании-подрядчика.

А вот "Чистые пруды" - одна из старейших, на фасаде до сих пор висит та самая историческая надпись "МЕТРО" 1935 года - таких в городе единицы. Кстати, павильон строили внутри Арбатского рынка, а своей формой он напоминает то ли пагоду, то ли пятиконечную звезду.

Сам вестибюль похож на античный храм с колоннами и круглыми окнами-иллюминаторами. Теперь его грамотно подчеркнули теплым светом - лучи бьют вверх, рассеиваются - и мощные своды не давят, а кажутся почти воздушными. И такая работа проделана не только здесь - "Динамо", "Университет" - освещение обновили комплексно. Везде - умные лампочки, которые берегут городскую электроэнергию.

"Здесь стоят светодиоды, которые помогают сберегать энергию. Также метро в принципе реализует масштабную программу по обновлению освещения не только снаружи, но и внутри станций", - пояснил Антон Богачев, начальник Отдела инфраструктуры и подвижного состава пресс-службы Московского метрополитена.

Причем, городские власти не просто хотят сделать ярче, а стараются аккуратно вписать исторические здания в современный городской ландшафт. В рамках программы в 2026 году обновят подсветку более чем на 50 станциях, включая "Курскую" Кольцевой линии, "Смоленскую" Арбатско-Покровской линий и "Арбатскую" Филёвской.

Каждая станция оформлена индивидуально, чтобы подчеркнуть её историческое прошлое.