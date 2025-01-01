Сидящей в тюрьме Елене Блиновской запретили звонить родным

Осенью 2025 года Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч.

Несколько месяцев назад "королеву марафонов" этапировали в колонию во Владимирской области. О том, что сейчас происходит с Еленой Блиновской, рассказал ее брат Александр Останин.

"Ей осталось сидеть больше года. Сейчас апрель. В феврале она виделась с детьми. Звонки запрещены, но она пишет и получает письма. Мы с родителями до сих пор постоянно участвуем в судебных заседаниях. Они связаны с банкротством Елены", - сообщил в своем блоге родственник Блиновской.

Ранее суд отказал Елене Блиновской в отсрочке наказания. Защита просила перенести исполнение приговора до тех пор, пока младшему из четверых детей Блиновской не исполнился 14 лет — до 2034 года.