Собянин: Соцказначейство упростило оформление мер поддержки для москвичей

Социальное казначейство Москвы упростило оформление соцподдержки более чем для пяти миллионов горожан. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Ведомство было создано больше двух лет назад, чтобы в рамках одного учреждения обеспечивался полный цикл всех необходимых услуг - от приема заявлений до назначения денежных выплат. Теперь благодаря единой информационной системе заявления обрабатываются оперативно, без бумажной волокиты.

Сроки рассмотрения сократились с 8 дней до 6. Выплаты перечисляются за 2 рабочих дня вместо 5. Практически все услуги переведены в электронный вид и доступны круглосуточно. В прошлом году в состав Соцказначейства включили центр жилищных субсидий, где, помимо прочего, искусственный интеллект выявляет ошибки в заявлениях и отправляет их на доработку.