ЕК исключила из 20-го пакета санкций запрет на российскую нефть

Пункт о запрете на транспортировку российской нефти исключен из 20-го пакета антироссийских санкций. Главный элемент документа изъяла Еврокомиссия, рекомендовав членам Евросоюза срочно принять пакет в урезанном виде.

Как сообщил агентству ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, Еврокомиссия внесла документ на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза. Плановое заседание Комитета постоянных представителей, на который вынесен этот вопрос вместе с утверждением кредита в 90 миллиардов евро для Украины, проходит в среду в Брюсселе.

Запрет на перевозки российской нефти был центральным элементом 20-го пакета, содержание которого ЕК озвучила в январе 2026 года. Однако его заблокировали Венгрия и Словакия, наряду с финансированием Украины на 90 миллиардов евро. Позже обсуждался полный запрет обслуживания танкерных перевозок, что могло затронуть до 30-40% экспорта нефти из России. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокировки маршрутов через Ормузский пролив и Суэцкий канал.