Лариса Лужина в 87 лет мотается по гастролям, а потом возвращается в пустую квартиру

Лариса Лужина недавно отметила 87-летие. Ее жизнелюбию и энергии можно только позавидовать. Она мотается по гастролям, посещает премьеры, ездит по кинофестивалям, выступает. Однако это только с виду она такая бодрая и активная.

"Стоит мне перешагнуть порог дома, как становлюсь похожей на выжатый лимон", - призналась Лужина.

Актриса передвигается по Москве в основном на такси. Общественным транспортом она уже лет 15 как не пользуется. Ей тяжело ходить, кружится голова. После поездок Лариса Лужина возвращается в пустую квартиру. Несмотря на то, что она была четырежды замужем, после последнего развода артистка одинока. Она не может себе позволить даже помощницу по хозяйству.

"Надо много работать, зарабатывать большие деньги, а у меня ничего этого нет", - заключила актриса.

Она отметила, что у нее из имущества только трехкомнатная квартира. Однако у нее имеется звание народной артистки, за него она получает от столичных властей доплату в районе 40 тысяч рублей. По признанию Лужиной, без этих денег у нее была бы совсем маленькая пенсия.

"Зато артисты шоу-бизнеса и те, кто снимается в сериалах, сегодня богаты: они получают совершенно другие деньги! Но вот когда я снималась - а у меня даже были по 300 серий проекты! - платили мало. К тому же я совершенно не умею торговаться и стоять за себя", - рассказала артистка "Миру новостей".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>