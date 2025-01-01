Запад взирает на мир свысока, через "неоколониальную призму". Именно это приводит к нестабильности как на западных российских границах, так и на Ближнем Востоке, убежден глава МИД России Сергей Лавров.

Ближневосточный конфликт был организован западными столицами. Как, впрочем, и украинский кризис, спланированный геополитическими инженерами из основных столиц Западной Европы и Северной Америки, заявил Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

Глава МИД России ранее, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, напомнил о договоренностях 2025 года в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Лавров подчеркнул: если по итогам переговоров Ирана и США удастся приблизиться к этим соглашениям, это уже будет успехом, передает ТАСС.