Москвичей предупредили о вероятном снегопаде

Москва в ожидании новой порции холодов, которые будут сопровождаться в том числе осадками в виде снега. И это всё за неделю до майских праздников. Хотя сегодня в столице еще достаточно тепло. С самого утра горожан радует яркое солонце, местами воздух может даже прогреться до плюс 13 градусов.

Впрочем, прохладный ветер не позволяет в полной мере насладиться такой погодой. А успеть надо. Уже завтра в город придёт циклон с Баренцева моря, который принесёт низкие температуры и осадки. Есть даже предположение, что в пятницу в Москве может сформироваться снежный покров в 8 сантиметров. Хорошей погоды не ждём и в выходные.