ВС России нанесли удар по объектам энергетики и портам на Украине

Силы российского Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России в своей традиционной сводке.

По данным военного ведомства, российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Нанесены удары по местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу. Перехвачено три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, сбито 368 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.