ЕС утвердил 20-й пакет санкций и кредит Украине в 90 миллиардов евро

Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России утверждены. Документы утвердили послы ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе представитель председательствующего в Совете ЕС Кипра.

Представители ЕС достигли согласия после того, как Венгрия и Словакия отозвали свое вето. Условием для этого было возобновление транзита российской нефти в эти государства по нефтепроводу "Дружба" через Украину, передает Reuters. Кроме того, из санкционного пакета убрали пункт о запрете транспортировки российской нефти.

Минувшим вечером Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба". Ранее украинский лидер заявил, что ремонт трубопровода завершат к концу апреля - однако лишь до уровня, который позволит начать прокачку.