"Без наркоза… и страшно больно…": Виктория Макарская откровенно рассказала о лечении

Виктория Макарская много гастролирует. Ее рабочий график расписан на недели вперед. А в свободное от работы время популярная артистка активно ведет официальную страничку в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Там певица обсуждает самые острые и насущные темы, затрагивает волнующие людей вопросы, касающиеся общественной и личной жизни.

Так, Виктория Макарская призвала людей "всех возрастов" никогда не терять надежды. Она уверена, что все к лучшему, просто это не всегда бывает понятно в моменте. "К любой душевной боли, к предательствам близких людей отношусь как к очень горькому, но все-таки, в результате, невероятно полезному ЛЕКАРСТВУ от БОГА", - высказала мнение певица.

Она считает, что таким образом Всевышний лечит людей от гордыни, тщеславия, зависти, жадности, уныния, гнева и зависимости от собственного тела. "Лечение болезненное, согласна. Без наркоза… и страшно больно…" - отметила Макарская.

Более того, артистка заявила, что "смерти не существует". "Никогда не теряйте НАДЕЖДЫ и не унывайте, каким бы болезненным не было лечение нашей души в этом временном, сумасшедшем, искореженном нашими грехами мире", - призвала исполнительница.

