Россия высмеяла Италию за вызов посла: "Попали в штангу"

Посол России в Италии Алексей Парамонов счел вызов в итальянское Министерство иностранных дел попыткой раздуть международный скандал. Официальный Рим высказал недовольство заявлениями телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони.

Как отметил дипломат, "в очередной раз итальянские дипломаты "попали в штангу" с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы".

Парамонов подчеркнул, что за четыре года премьерства Джорджи Мелони никто из российского руководства не высказывал уничижительных суждений ни в ее адрес, ни в адрес Италии, тогда как из Рима звучат "крайне недружественные комментарии и сравнения как в адрес российского руководства, так и Российской Федерации в целом" (цитаты по РИА Новости).

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью "Звезде", что Италия много лет была одурманена пропагандой, однако пора задать себе вопрос, на какой стороне истории находится страна. Чиновница подчеркнула, что российского посла вызывают по любому поводу, итальянские власти позволяют себе оскорбления в адрес России, но наша страна "не имеет права выражать неудовольствия".

Ранее российский МИД отчитал Италию за формирование образа врага в лице России. Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызывали на Смоленскую площадь в связи с непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России.

Посол России в Риме Алексей Парамонов также подчеркивал, что "Рим включился во все возможные антироссийские действия: поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее".