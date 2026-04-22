Белый дом составил черный список стран НАТО

Белый дом составил список "непослушных и милых" стран НАТО. Таким образом администрация Трампа ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать войну в Иране, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя министерства обороны США.

План, над которым официальные лица работали в преддверии визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон в этом месяце, включает в себя обзор вклада стран-членов в североатлантический союз и распределение их по уровням. Министр обороны Пит Хегсет озвучил общую идею в декабре. Образцовые союзники - такие как Израиль, Южная Корея, Польша, Германия и страны Балтии - получат особую поддержку Вашингтона. Союзники, которые по-прежнему не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями, заявил Хегсет.

По мнению наблюдателей, это последний признак того, что президент США Дональд Трамп планирует реализовать свои угрозы в адрес союзников, которые не следуют его пожеланиям. Кроме того, это еще одна точка давления на все более ослабевающий альянс, который пострадал от нападок Трампа — от его стремления аннексировать Гренландию до его предупреждения о полном выходе из НАТО.