Кейт Миддлтон грубо нарушили королевский протокол: во дворце все ахнули после того, что сделала принцесса

Кейт Миддлтон накануне появились в Букингемском дворце на приеме в честь 100-летия Елизаветы II. Принц и принцесса Уэльские присоединились к королю Карлу III и Камилле Паркер-Боулз. Кэтрин выглядела великолепно в сиреневом платье и жемчужном колье Елизаветы II, а наследник престола был очень элегантным в темном костюме.

В Мраморном зале Букингемского дворца собрались представители организаций, покровителем которых являлась Елизавета II, включая Британский Красный Крест, Жокей-клуб, Королевский кинологический клуб и Фонд поддержки армии. Карл III лично вручил гостям поздравительные открытки.

Принц Уильям и Кэтрин общались с гостями на протяжении всего мероприятия. Однако у принцессы произошел трогательный момент с бывшим сотрудником лондонской полиции Тони Гледхиллом. Пенсионер рассказал принцессе, что совсем недавно он потерял свою 67-летнюю жену. Тони так расчувствовался, что не удержался и обнял Кейт.

Миддлтон прониклась словами экс-полицейского и грубо нарушила из-за него протокол. Принцесса не отстранилась от мужчины, а напротив, крепко обняла его в ответ. Гледхилл, награжденный Георгиевским крестом, получил колоссальную эмоциональную поддержку от Кейт. "Принцесса была замечательной, она была просто великолепна", — сказал Тони журналистам после приема.

Но на Миддлтон после такой выходки зашипели придворные дамы. Мол, Кэтрин допустила вопиющее нарушение протокола.

Однако за Кейт вступился бывший королевский дворецкий Грант Харролд. Он объяснил, что принцесса в этой ситуации вела себя как "идеальный представитель королевской семьи".

"Кэтрин ответила на объятие бывшего офицера, что довольно трогательно. Но технически это нарушение протокола. Принцесса выглядела открытой и располагающей. У нее очень дружелюбная и приятная манера общения. Кэтрин не станет говорить: „Вы не можете так делать“ и отталкивать его. Она никогда не бывает грубой", — отметил экс-дворецкий.