ЦБ разъяснил ситуацию с переводами через СБП и QR-код

С 1 мая вводится дифференцированная шкала оплаты за переводы через Систему быстрых платежей (СБП), если одной из сторон выступает коммерческая структура. Об этом рассказал в среду, 22 апреля, эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

Как пояснил специалист в интервью "Газете.ру", бесплатными для россиян останутся переводы по СБП самим себе до 30 миллионов рублей в месяц, другим гражданам до 100 тысяч рублей в месяц, а также операции в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины).

Изменения затронут коммерческие переводы по СБП: оплата товаров и услуг физическим лицом в пользу бизнеса, выплаты от бизнеса гражданам и расчеты между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Однако "рядовой пользователь не увидит новых строк "комиссия за перевод" в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса", заверил эксперт.

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко отметил в беседе с "ИА Регнум", что тренд на замещение физических карт электронными переводами по СБП, QR-кодам и биометрии имеет подводные камни в виде повышения рисков мошеннических операций, тогда как "карты, особенно после внедрения карт с чипами — и в этой области Россия тоже была в числе пионеров — предоставляют гораздо меньше возможностей для похищения денег со счета".

Однако в пресс-службе Центробанка уточнили, что условия переводов по СБП для граждан и бизнеса, включая размеры тарифов, остаются прежними. Речь идет о следующих уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применен термин "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы, добавлено уточнение в отношении НДС, сообщает ТАСС.

Ранее ЦБ объяснил, когда крупные переводы по СБП будут проверять на мошенничество. Как отметил регулятор, проверкам подлежат операции, которые клиент выполнит в адрес "незнакомого" человека — под этой формулировкой подразумевается лицо, в адрес которого клиент не совершал никаких операций на протяжении минимум полугода.

Между тем в Министерстве финансов прокомментировали публикации о том, что в России начали действовать обновленные правила перевода денежных средств. Ведомство подчеркнуло, что пресловутые правила не содержат концептуальных нововведений и не затрагивают операции по переводу денег между физлицами.