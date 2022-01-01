Ветеринарные услуги в России подорожали за год на 30%

Стоимость таких услуг, как прием ветеринара и вакцинация домашнего любимца, за последний год выросла на треть. По данным Росстата, теперь владельцу придется выложить 857 и 2022 рубля соответственно.

Как пишут "Известия", средний чек в ветеринарных клиниках в марте достиг 3 913 рублей - это на 15% больше, чем годом ранее. В результате и количество покупок снизилось на один процент. Специалисты отмечают, что подорожание особенно заметно в сегментах, где растут цены на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования.

Причины роста цен на треть с начала года, по мнению экспертов - дефицит персонала, рост расходов на аренду, дорожающие медикаменты и расходные материалы. Также подорожание обеспечила обязательная маркировка ветеринарных препаратов и их рецептурный отпуск. Врачи напоминают также, что значительная часть препаратов и оборудования по-прежнему закупается за рубежом.