В Госдуме объяснили, когда закончится СВО

Россия завершит специальную военную операцию только после выполнения всех задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным. Об этом в среду, 22 апреля, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Как подчеркнул парламентарий в интервью "Ленте.ру", нет сомнений в победе России. При этом ключевыми задачами остаются цели, обозначенные нашим президентом, а также сохранение жизней военнослужащих. Когда эти задачи будут решены, а глава государства сочтет условия выгодными для России, тогда боевые действия прекратятся, заявил Колесник.

Депутат также назвал преждевременным обсуждение конкретных сроков завершения спецоперации, но отметил, что к этой теме могут вернуться посредники, в том числе Соединенные Штаты.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что России нужна победа в специальной военной операции — для нашей страны сейчас нет ничего важнее. Однако, уточнил политик, "победа нужна не сама по себе", а для того, чтобы у нашей страны было будущее.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о перспективах подписания мира на Украине, пояснял, что соответствующее соглашение до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить".