В Госдуме потребовали ввести жесткий контроль стоимости обучения в вузах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил антимонопольщиков провести проверку обоснованности повышения стоимости обучения в российских высших учебных заведениях.

В обращении к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому парламентарий потребовал установить ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Он сослался на данные Минобрнауки, согласно которым в 2025 году стоимость обучения в российских вузах для поступающих на первый курс выросла в среднем на 12% по сравнению с 2024 годом.

Как подчеркнул Слуцкий в комментарии ТАСС, "каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны".

Ранее сообщалось, что Министерство высшего образования и науки России разработало методику государственного распределения коммерческих мест между высшими учебными заведениями. Она будет распространяться как на государственные, так и на частные вузы.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявила, что парламентарии предлагают сократить количество коммерческих мест в колледжах на гуманитарных и экономических направлениях, которые являются популярными у подростков, но не востребованы на рынке труда.