Пропавшая в феврале дочь Даны Борисовой вышла на связь: вот что с ней случилось

Дочь Даны Борисовой Полина в феврале призналась, что из-за постоянных тусовок она угодила в психиатрическую клинику. У девушки началось пограничное расстройство личности. Дочь Борисовой уверена, что сама довела себя до такого состояния, мол, вела бы правильный образ жизни, такого не случилось бы.

После этого откровения Полина пропала. Она не появлялась в Сети больше двух месяцев. Оказывается, девушка действительно была в рехабе.

Бывший возлюбленный Борисовой-младшей Артур Якобсон еще в прошлом году говорил, что Полине нужна помощь специалистов. Девушка резко набрала вес, у нее часто случались истерики и ночные загулы. Полина выглядела обрюзгшей и значительно старше своего реального возраста.

Дочь телеведущей понимала, что злоупотребляя алкоголем и фаст-фудом вредит себе, но не могла противостоять соблазнам. В итоге Полина решилась на лечение.

В апреле Борисову-младшую выписали из клиники. Дочь телеведущей уверяет, что теперь здорова и даже привела себя в порядок. В рехабе она сбросила 11 килограммов, правда фото "до" и "после" почему-то не опубликовала. "Взвесилась сегодня и офигела! За 2 месяца — 11 кг. Не останавливаемся", — похвасталась Полина.