О каком компромате говорит сын, угрожая Плющенко разоблачением

В семье Евгения Плющенко разгорается громкий скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца.

По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом. Все общение с отцом сводилось к деньгам. Фигурист, по словам сына, гнался лишь за красивыми картинками для соцсетей и пытался втянуть в это Егора.

Плющенко предлагал сыну переехать в Москву и сменить фамилию, но молодой человек отказался, поскольку не чувствовал себя комфортно рядом с отцом. А после поездки на Мальдивы с папой и его новой семьей Егор зарекся проводить с ними время. Что произошло, сын фигуриста не стал раскрывать, но пригрозил отцу, намекнув, что у него есть компромат.

"У меня есть бумаги, я думаю, что отец примерно понимает, что там. Если дальше будет происходить какая-то грязь в сторону моей семьи, мне придется открыть этот конверт…" — заявил Егор.

Интересно, что публично олимпийский чемпион ничего и не говорил о своем прошлом браке. Но, не трудно догадаться, откуда у 19-летнего юноши так много негатива к отцу.

Первой женой Плющенко была Мария Ермак, дочь влиятельного бизнесмена из Санкт-Петербурга. Брак рухнул спустя три года после свадьбы. Евгения фактически выставили из семьи, отобрав сына. Даже фамилию мальчику дали мамину. При чем поначалу Мария пыталась полностью вычеркнуть фигуриста из жизни сына.

Плющенко боролся за право видеть своего ребенка, но со стороны семьи бывшей жены выстраивалась глухая стена. В итоге Евгений завел новые отношения, у него появились еще два сына. А старший за это время вырос и сам пришел к папе, вот только у Плющенко уже закончились силы, биться за связь с сыном.

В соцсетях активно обсуждают, что же за компромат в конверте у Егора. Большинство сходится во мнении, что во время отдыха между родственниками произошли бытовые разногласия и отец мог случайно толкнуть сына, а тот либо поскользнулся на скользком полу отеля, либо задел какой-то предмет мебели и получил легкую травму. Из-за того, что Егору годами внушали, что его отец — монстр, мальчик воспринял произошедшее, как трагедию.

"Егор, скорее всего, просто транслирует позицию своей семьи. Когда ребенок растет под влиянием деда-миллиардера, который изначально был настроен против Плющенко, объективности ждать трудно. Это похоже на затяжную месть: парня могли годами настраивать против отца, превращая любую бытовую размолвку на отдыхе в трагедию мирового масштаба", — пишет один из Telegram-каналов о жизни звезд.

Кроме того, поклонники фигуриста припомнили, что в первом разводе именно Евгений был пострадавшей стороной, которую пытались сломать морально и финансово. Яна Рудковская помогла Плющенко выбраться из того тяжелого состояния, поддержала его и создала с ним новую, крепкую семью.

"То, что сегодня взрослый сын публично жалуется на "недостаток внимания" на фоне таких серьезных испытаний в прошлом его отца, выглядит как минимум несправедливо. Похоже, старая семейная обида со стороны бывших родственников до сих пор используется как инструмент давления на фигуриста", — отмечает автор Telegram-канала.