Начальник ГРУ неожиданно ответил на вопрос о мести за покушение на своего зама

Заместитель главы Главного разведывательного управления Генштаба России Владимир Алексеев, который в феврале пережил организованное Киевом покушение, не планирует оставлять службу. Об этом рассказал в среду, 22 апреля, руководитель ГРУ Игорь Костюков.

Костюков в ответ на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева пояснил, что Алексеев "пока проходит лечение, требуется восстановление", однако он "обязательно вернется на службу".

При этом на уточняющий вопрос журналиста о том, готов ли уже план мести авторам покушения, Игорь Костюков промолчал, кивнул и многозначительно улыбнулся.

Видеозапись этого комментария опубликована в MAX-канале Александра Юнашева.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ отметил, что киевский режим, не сумевший нанести российской армии поражение на поле боя, делает ставку на индивидуальный и массовый террор, здесь и обстрелы городов, диверсии на инфраструктуре и покушения на представителей государственных и военных властей.

Российские правоохранительные органы и спецслужбы противодействуют этой преступной деятельности Киева. Так, в разных регионах России были задержаны исполнители терактов и диверсий, организованных Службой безопасности Украины (СБУ), в том числе пытавшиеся убить высокопоставленного сотрудника российского правоохранительного блока.