Сугробы до 8 см вырастут в Подмосковье

В пятницу, 24 апреля, в отдельных районах Московской области ожидается формирование временного снежного покрова до восьми сантиметров. Об этом рассказал в среду, 22 апреля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пояснил метеоролог, ожидать столь существенного снежного покрова можно в результате очередного арктического вторжения. С середины четверга до утра пятницы ожидается метель и порывистый ветер, видимость на дорогах ухудшится до одного-четырех километров, кратковременно – до 400–900 метров.

Снег выпадет преимущественно на востоке, северо-востоке и юго-востоке столичного региона, а также на востоке Москвы в пределах МКАД. Однако уже к воскресенью, 26 апреля, снег исчезнет, цитирует Тишковца АГН "Москва".

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подчеркивала, что апрель является одним из самых изменчивых месяцев в году с точки зрения погодных условий. Строго говоря, снег в России может выпасть и в мае — такое бывало в Москве и в Подмосковье и в последние годы.

Тем временем климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал, что вследствие глобального потепления май и апрель в средних широтах теперь смело можно называть зимними месяцами. Не исключено, что в будущем снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.