Сызрань подверглась атаке украинских дронов: рухнул подъезд дома, двое погибли

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Удар националисты нанесли по бизнес-центру, когда рабочие ремонтировали его крышу после предыдущего налёта БПЛА. Варварской атаке боевиков подверглась и Сызрань в Самарской области: двое погибших, в том числе ребенок в многоэтажке, на которую боевики нацелили дрон. Всего был зафиксирован прилет не менее 11 беспилотников - один упал во дворе в нескольких метрах от детской площадки.

Спасатели пытаются услышать людей, которые могут находиться под завалами. Удар по спальному району Сызрани украинские боевики нанесли около половины шестого утра, когда большая часть жильцов еще находилась дома.

Из-под завалов спасатели живыми достали четверых человек, в том числе одного ребёнка. Погибших двое: это пожилая женщина и её 12-летняя внучка, приехавшая в Сызрань погостить у бабушки. Всего пострадали 12 человек. Трое находятся в больнице. Один из них в тяжёлом состоянии.

"Для ликвидации происшествия задействовано 317 специалистов и 73 единиц техники. По предварительной информации, под завалами людей нет", - сообщил Мирослав Пивень, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области.

В целях безопасности из непострадавшей части дома были эвакуированы 39 человек. Открыт пункт временного размещения, куда спасатели доставили людей, которым некуда было ехать. Есть дети. С ними, в первую очередь, работают психологи МЧС.

В результате воздушной атаки на Сызрань ещё как минимум один украинский беспилотник врезался в десятиэтажный жилой дом, в квартиру на шестом этаже. В результате чего там произошёл сильный пожар.