Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшелах

Владимир Путин сегодня провел переговоры с президентом республики Сейшельские Острова. Патрик Эрмини прилетел в Москву с рабочим визитом. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Сейшелы являются важным партнером Москвы в африканском регионе. В июне исполнится 50 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, и в этом году островное государство планируют открыть посольство в Москве.

Владимир Путин отметил, что количество поездок россиян на Сейшелы ежегодно растёт, в общем турпотоке на архипелаг уже не менее 15 процентов наших граждан.

Патрик Эрмини поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, которую предоставила наша страна. Необходимость в этом возникла из-за перебоев в логистике на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и, в том числе, блокады иранских портов. На прошлой неделе из России на Сейшелы привезли растительное масло, сахар, рис, макароны и медикаменты - почти 4 тонны грузов. Следующим рейсом доставят еще 15 тонн продуктов.

Ну а до встречи в Кремле Эрмини возложил венок из еловых ветвей и алых роз к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил минутой молчания память воинов погибших на фронтах Великой Отечественной войны.