Россия объяснила остановку поставок нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе"

Поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут осуществляться в обход трубопровода "Дружба". Об этом рассказал в среду, 22 апреля, заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Вице-премьер, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, подтвердил, что "объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", которое ранее шло в Германию, будут направляться в другие логистические направления — свободные".

Новак объяснил соответствующее решение "техническими возможностями на сегодняшний день".

При этом первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что остановка экспорта нефти по "Дружбе" в Германию не критична для нефтедобывающей промышленности республики: "Это один из маршрутов, только один из маршрутов, и всё".

Тем временем Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что транзит казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" в ФРГ будет прекращен с 1 мая. Как заявил ТАСС представитель регулятора Фите Вульфф, Rosneft Deutschland уведомила ведомство о невозможности поставок сырья на нефтеперерабатывающий завод в Шведте через территорию России. Агентство не предвидит каких-либо проблем для энергетической безопасности ФРГ, даже если указанному НПЗ придется снизить производственные мощности.