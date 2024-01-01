В Госдуме призвали лишить Остера российских наград: "Он предал Родину!"

Писателю Григорию Остеру, который покинул Россию после начала спецоперации и допускает высказывания против нашей страны, следовало бы отказаться от российских наград. Такое мнение высказала в среду, 22 апреля, член думского комитета по культуре Ольга Германова.

Как утверждает парламентарий, писатель "предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное", поэтому "не надо пользоваться ничем в этой стране". Германова предложила Остеру сдать все полученные в нашей стране награды, "раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина".

Депутат также подчеркнула, что в российском законодательстве продолжают действовать нормы о признании лиц иностранными агентами.

Днем ранее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить книги Остера, включая знаменитые "Вредные советы", на предмет сомнительных педагогических установок.

Эксперты отмечают, что сама по себе книга не может нанести вред ребенку — всё зависит от контекста чтения и позиции родителей. Как напомнил доцент кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский, "мы выросли на книгах Григория Остера, имею в виду, что мы не перестали мыть руки, помогать ближним, мы не стали кидаться кашей и так далее".

В пресс-службе издательства АСТ, которое выпускает книги Остера, напомнили, что "подобный вопрос уже поднимался в 2024 году", однако "развития история не имела". Исходя из этого, в АСТ сделали "вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено".

Помощник президента, глава Союза писателей России Владимир Мединский в ответ на соответствующий вопрос журналистов отметил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы" Григория Остера. Он также признался, что не может дать оценку указанному произведения, поскольку "давно читал — не помню" (цитаты по РИА Новости).