Омерзительная выходка Меган Маркл в день памяти Елизаветы II возмутила британцев

Меган Маркл подгадала и анонсировала выход своего нового продукта ровно в день, когда вся Британия праздновала 100-летний юбилей королевы Елизаветы II. Народ от новой выходки жены принца Гарри в шоке, многие называют ее поступок омерзительным.

21 апреля в Лондоне прошло сразу несколько праздничных мероприятий. Карл III выступил с эмоциональным посланием, обращенным к Елизавете II, принцесса Анна открыла сад в часть матери, Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали гостей в Букингемском дворце. Все старались почтить память королевы.

Тем временем герцогиня Сассекская решила, что лучше времени для рекламы ее магазина не найти. Меган 21 апреля объявила о выпуске двух новых свечей. Якобы выход продукта приурочен ко Дню матери в США, который отмечается 10 мая. Уже 22 мая свечи поступили в продажу, они являются трогательной данью детям Маркл — Арчи и Лилибет.

Народ покупать свечи не спешит. Вместо этого в соцсетях разгорается скандал. Британцы требуют запретить Меган называться герцогиней, ведь она в очередной раз поставила коммерческий проект выше памяти королевы.

"Как всегда, использует семью в коммерческих целях в день 100-летия покойной королевы. Просто отвратительно"; "Это на 100% попытка задеть королевскую семью в день рождения покойной королевы. Ей всё равно, продастся ли хоть одна свеча"; "Уберите титулы — и посмотрим, как она будет продвигать свои товары без них"; "Это уже предел. Хватит значит хватит. Видеть Лилибет в её бренде As Ever в день рождения королевы?!" — не могут сдержать эмоций пользователи Сети.