Реакция немецких властей на обнародование Россией адресов производителей беспилотников, поставляемых украинским националистам, характеризуется русской поговоркой. Такое заявление сделал в среду, 22 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Министерство обороны России опубликовало адреса украинских и совместных предприятий по выпуску беспилотников и комплектующих для ВСУ. Вслед за этим германское Министерство иностранных дел вызвало посла России Сергея Нечаева, заявив, что расценивает случившееся как "прямые угрозы".

Как отметил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, "значит, на немцах шапка сгорела". В Германии "понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих". При этом "выводы, которые мы сделали из этого, по-моему, широко обсуждались политологами".

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский похвастался, что Киев и Берлин разрабатывают "мегасделку" по дронам. Утративший легитимность президент Украины назвал Германию одним из важнейших партнеров своей страны.

Примечательно, что именно из Германии звучали обвинения в адрес России в 2025 году, когда над европейскими странами появлялись неопознанные дроны. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что "Россия стоит за большинством таких полетов". Министр обороны Германии Борис Писториус назвал БПЛА российской провокацией, нацеленной на запугивание и нагнетание страха.