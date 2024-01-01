Вскрылись шокирующие подробности смерти Евгения Кунгурова: вот что произошло за две недели до гибели певца

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи заявляли, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста отказывалась в это верить.

В тот роковой день два года назад жена Кунгурова Ирина позвонила в полицию и сказала, что Евгений оставил ей странные послания и попросила приехать, проверить, не случилась ли беда. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили Кунгурова под окнами многоэтажки, признаков жизни он уже не подавал.

Основной версией гибели артиста долгое время называли самоубийство. Якобы у певца были психологические проблемы. Но в это не верил отец Евгения Виктор. Мужчина все еще пытается докопаться до правды. Получив новые данные, он пришел к выводу, что Евгения убили в квартире, а после выбросили. В итоге Виктор добился возбуждения нового расследования.

Однако следователи проверят другую версию произошедшего. Есть основания полагать, что Кунгурова довели до самоубийства.

С этой версией согласен продюсер Сергей Дворцов, который был близким другом артиста. Он уверен, что Евгения довели, ведь певец в последние дни жизни был сам не свой.

"Когда случилась эта трагедия, на самом деле, мы все очень тяжело восприняли его шаг — шаг к самоубийству. Никто не может до сих пор поверить до конца, что он свел счеты с жизнью, это просто не про него. Женя был открытым, добрым, щедрым", — высказался Дворцов.

Продюсер вспомнил, что перед смертью Кунгурова произошел инцидент, который Дворцов никак не может забыть. Такое поведение было не свойственно Евгению.

"За две недели до его смерти мы работали в Кремле. Помню, я зашел к нему в гримерную, чтобы предложить сделать фото. Он попросил меня подождать пару секунд и тут же в моем присутствии выпил три стопки коньяка. Это совсем не было на него похоже", — рассказал продюсер в беседе с ОСН.

Дворцов заявил, что по его мнению, на смертельный шаг Кунгуров решился из-за скандалов с женой. Избранницу Евгения также винит и отец певца. "Он был сам не свой. Очень многие думают, что именно последняя супруга довела Женю до самоубийства: сообщениями, вымогательством денежных средств, ревностью", — отметил продюсер.