Роскомнадзор пообещал не ограничивать корпоративный VPN* для компаний

Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN* для корпоративного взаимодействия в сетях внутри России. Об этом рассказали в среду, 22 апреля, в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в регуляторе, использование сетевых протоколов шифрования для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается.

При этом доступ к иностранному трафику через VPN* в рамках производственной деятельности предоставляется, при необходимости, в соответствии с заявлениями компаний, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

Ранее в Кремле опровергли предположения о том, что якобы глава государства распорядился заняться блокировкой VPN* в России. В МВД подчеркнули, что полицейские не занимаются проверкой гаджетов граждан на предмет выявления таких сервисов — их использование не запрещено законом.

Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать список разрешенных к использованию VPN*-протоколов, который может называться перечнем "белых VPN*" в целях обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды для российских граждан.

* реклама таких сервисов запрещена в России