Российская армия нанесла очередную серию ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Приходят сообщения о взрывах в Харькове, Кривом Роге и подконтрольном Украине Запорожье. Это ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нашей страны.

В зоне спецоперации российские войска продвигаются сразу на нескольких участках фронта. Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивают артиллерия и авиация.

В зоне ответственности группировки "Запад" экипаж Су-34 поддержал наши наземные подразделения, отработав по личному составу и опорнику противника. Удар нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Успехи летчиков поддержали операторы войск беспилотных систем группировки "Север". В Харьковской области ударные дроны, несмотря на противодействие вражеских РЭБ, уничтожили узел связи ВСУ.

На Днепропетровском направлении расчет "Залы" скорректировал ликвидацию вражеской самоходки "Багдана", операторы ювелирно навели на цель барражирующий боеприпас "Ланцет".

А на Крамоторско-Дружковском участке фронта Добровольческий корпус "южан" для уничтожения дронов противника успешно использует наземные робототехнические комплексы "Курьер". Укрепленный опорник врага на пути следования наших штурмовых отрядов разобрал экипаж самоходки "Мста". Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание.

А это кадры от наших "птиц", снятые при освобождении села Гришино в ДНР. Штурмовик группировки "Центр" в одиночку ликвидировал несколько вражеских позиций вместе с личным составом ВСУ. В результате героической вылазки нашего бойца уничтожены три здания с подвалами, в которых закрепился неприятель.