Алексей Воробьев объявил, что стал отцом: "У меня появилась дочь"

Алексей Воробьев весной прошлого года женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Свадьбу влюбленные держали в секрете, но информация все же просочилась в СМИ.

Певцу пришлось признаться, что он больше не холостяк, но никаких подробностей Воробьев не сообщил. Только спустя несколько месяцев семейной жизни артист опубликовал на своей странице в соцсети фото со свадьбы. Уже год артисты живут вместе и воспитывают дочь Аиды от прошлых отношений Оливию. Девочке 9 лет.

Скоро на экраны выйдет фильм фильме "Летом всякое бывает. Побег из Сколбора", в котором Воробьев сыграл роль отца главной героини. Алексей признался, что картина стала для него немного личной, ведь он сам теперь папа.

"Роль отца в этом фильме стала для меня особенной, потому что она совпала с моим своего рода собственным отцовским дебютом, — почти одновременно в моей жизни произошли большие изменения, и у меня появилась дочь", — поделился актер со "СтарХитом".

Напомним, Воробьев и Гарифуллина сблизились на съемках шоу "Фантастика", они принимали участие в третьем сезоне проекта. После завершения шоу Аиду и Алексея стали замечать вместе, но артисты не раскрывали свой роман до последнего.