Роспотребнадзор сделал грозное заявление об оспе обезьян в России

Риск завоза оспы обезьян в России по-прежнему существует. Об этом рассказала в среду, 22 апреля, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Как подчеркнула эксперт, эпидемиологическая ситуация в мире остается достаточно напряженной, поэтому "завозы могут быть в Российскую Федерацию — это безусловно".

Попова призвала "не допустить распространения, а лучше всего — на границе остановить проникновение в Российскую Федерацию тех или иных патогенов".

Тем не менее, на сегодняшний день рисков распространения оспы обезьян в Российской Федерации нет, поскольку Роспотребнадзор выявляет "каждый случай, оперативно принимает меры, локализуя любой потенциальный очаг", цитирует главу ведомства "Интерфакс".

Ранее специалисты предупреждали, что эпицентром распространения оспы обезьян остается Африка. За последние 12 месяцев там было зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев заболевания, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Но академик РАН Геннадий Онищенко заверил, что "ничего страшного в этом нет": оспа обезьян была взята под контроль еще в 1980 году, когда "ликвидировали натуральную оспу".

При этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал, что очередная пандемия какого-либо опасного заболевания может разразиться в мире уже "завтра". Он отмечал, что "она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра".