Силы ПВО сбили 154 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 23 апреля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 23 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 22 апреля до 7.00 мск 23 апреля дроны ВСУ уничтожены над территориями Воронежской, Курской, Ростовской, Астраханской, Белгородской и Брянской областей. Беспилотники неприятеля перехвачены также над Волгоградской, Нижегородской и Самарской областями, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Украинские дроны ночью 23 апреля снова атаковали Самарскую область. В Самаре в результате падения обломков БПЛА поврежден жилой дом. В Новокуйбышевске дрон упал на территории промпредприятия, есть жертвы и пострадавшие.