Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в зоне СВО. Сержант Игорь Ченчубаев, действуя в составе разведгруппы, попал под миномётный обстрел ВСУ. Несмотря на контузию, Игорь с помощью беспилотника определил координаты огневой позиции неприятеля и передал данные артиллеристам. Вражеский расчёт был уничтожен.

Ефрейтор Сергей Змановский, отправляясь на эвакуацию подбитой трофейной техники, засёк FPV-дроны противника и, ликвидировав четыре коптера, успешно выполнил поставленную задачу. Всего Змановский организовал вывоз с передовой около 35 единиц поврежденной техники.