Павел Дуров получил повестку как подозреваемый в России

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил повестку от российских правоохранительных органов, в которой бизнесмен значится как подозреваемый.

Как рассказал Дуров, документ пришел по адресу в России, где он "жил 20 лет назад". Уточнять, в чем именно его подозревают, бизнесмен не стал, однако сделал в своих соцсетях дерзкое заявление: "Горжусь тем, что виновен!"

В феврале Павел Дуров подтвердил сообщения о возбужденном в отношении него уголовном деле по статье о пособничестве терроризму. Бизнесмен заявлял, что российские власти "выдумывают предлоги", чтобы ограничить доступ россиян к Telegram. По утверждению Дурова, в России подавляют право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

Однако директор ФСБ Александр Бортников подчеркивал, что Дуров всего лишь "преследует свои корыстные интересы, которые, в конечном итоге, реализуются наличием большого количества правонарушений". Глава спецслужбы напомнил, что Telegram стал благодатной почвой для детской преступности, терактов и диверсий — со стороны руководства сервиса это попустительство.