Евгений Плющенко вышел на связь после скандального интервью сына

Сын Евгения Плющенко Егор Ермак впервые дал интервью, в котором рассказал, что так и не смог сблизиться со знаменитым отцом. 19-летний юноша даже намекнул, что с папой у него был настолько неприятный инцидент во время единственного совместного отдыха, что если об этом узнает общественность, разразится скандал.

Что именно произошло, Егор не стал объяснять. Но показал конверт, в котором хранит компромат на отца.

Во время откровений сына Плющенко находился на Мальдивах с младшими детьми и женой. Фигурист отдыхал на белоснежном пляже и даже представить не мог, что его старший наследник решил вынести свою боль на публику.

Накануне Евгений вернулся в Россию, и у него точно была возможность ознакомиться с откровениями сына. Но олимпийский чемпион не стал комментировать произошедшее, он предпочел проигнорировать скандал. Плющенко вышел на связь на своей странице в соцсети, но ни слова не сказал о старшем сыне. Евгений лишь показал тренировочную базу и рассказал о подготовке к летнему сезону.

"Друзья, мы вернулись из отпуска и уже находимся на базе. Вот решил, пройти посмотреть, как у нас тут все. Как наши утки?" — произнес Плющенко, показывая на видео базу.

Напомним, что Евгений Плющенко впервые стал отцом в браке с Марией Ермак. Однако вскоре после рождения сына союз распался. Мальчик, которого назвали Егором, получил фамилию матери, а позже Мария вышла замуж за бизнесмена Артёма — именно его Егор со временем стал считать своим отцом. Плющенко же создал семью с Яной Рудковской. В этом браке у олимпийского чемпиона родились двое сыновей — Саша и Арсений.