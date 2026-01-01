В период 2-3 июня в Минске пройдет Международный форум электронной коммерции и ритейла "Дни ритейла в Минске". Мероприятие состоится в рамках Белорусской агропромышленной недели "Белагро" и объединит представителей традиционной торговли, торговых сетей и маркетплейсов, дистрибьютеров, производителей сельскохозяйственной продукции, поставщиков товаров повседневного спроса, решений для ритейла, ИТ-компании и отраслевых экспертов из Беларуси, России и стран СНГ. Площадка предоставит пространство для диалога между бизнесом и властью и обсуждения перспектив развития торговой отрасли.

Организаторами Форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла и компания Ритейл Эвент.

Деловая программа Форума сформирована с учётом актуальных задач взаимного сотрудничества двух стран в области торговли и охватывает широкий перечень направлений. В центре внимания окажутся вопросы расширения рынков через совместные проекты России и Беларуси, включая политику импортозамещения и производственную кооперацию, расширение доступа к внутренним рынкам, оптимизацию логистических процессов и транспортных коридоров, а также развитие нишевых маркетплейсов, внедрение ИТ-решений в ритейле, эффективные маркетинговые стратегии и анализ потребительского поведения.

Важным направлением программы станет трек Винный ритейл / Wine Retail, посвященный развитию алкогольного рынка. В рамках тематических сессий эксперты рассмотрят вопросы регулирования и сотрудничества на рынке ЕАЭС, проанализируют путь винного покупателя в Беларуси и перспективы развития категории вина в ритейле и индустрии гостеприимства. Программа будет включать дегустационные практикумы, направленные на демонстрацию потенциала виноделов России и выявление винных трендов 2026 года, а также мастер-классы, раскрывающие современные подходы к оценке, продвижению и культуре потребления вина.

В рамках Форума будет организован специализированный блок – биржа контактов Корпорации МСП в формате прямых переговоров с представителями закупочных подразделений торговых сетей, производителей потребительской продукции и дистрибьюторами из России и Беларуси по вопросам расширения ассортимента и развития межрегионального сотрудничества.

Участие в Международном форуме электронной коммерции и ритейла "Дни ритейла в Минске" бесплатное. Регистрация и деловая программа на сайте: https://clck.ru/3TCuic



Место проведения форума: Минский международный выставочный центр Belexpo, г. Минск, ул. П. Медёлки, 24