Дипломат Попов: Трамп создал колоссальные проблемы для себя и Америки

К чему приведет игра Дональда Трампа в слова? Смогут ли договориться США и Иран? И кто в выигрыше от конфликта в Персидском заливе?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"Он (Дональд Трамп – прим. ред.) уже минимум 7 раз объявил о том, что победил – американцы сами подсчитали. Тем не менее, все равно продолжается непонятная ситуация. Причем, он говорил, что переговорщики в Тегеране умоляли его о встрече. Но в Исламабад не приехали. Трамп перевернул всю мировую экономику, создал колоссальные проблемы сам себе. И для Америки очень сильные проблемы", - рассказал Вениамин Попов.

