Собянин вручил коллективу Мосводоканала орден "За доблестный труд"

В столице сегодня чествовали сотрудников "Мосводоканала". Коллектив предприятия указом президента удостоен ордена "За доблестный труд". Высокую награду вручил мэр Москвы. Сергей Собянин поздравил сотрудников и отметил, что от их слаженной работы зависит комфорт 15 миллионов жителей мегаполиса. А еще команда Мосводоканала оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

Красивое число - 222! Столько лет от них зависит качество жизни и здоровье москвичей. Да, собственно, без них невозможно само существование мегаполиса. Они владеют искусством чистой воды. "Мосводоканал" - одно из старейших предприятий Москвы. Историю свою ведёт ещё со времён Екатерины II, когда по ее указу был построен Мытищинский водопровод. И мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, вручая коллективу "Мосводоканала" орден Трудовой доблести, тоже говорил об истории.

"Когда создали систему водоснабжения, население Москвы выросло сразу в пять раз! Это конечно во многом определило развитие Москвы, её статуса, её мощи экономической, ее социального развития, и многие поколения ваших коллег трудились над тем, чтобы создать такой уникальный коллектив, такую мощь, которая можно по праву сказать самый лучший, самый надежный в мире", - заявил Сергей Собянин.

"Мосводоканал" сейчас - это сложнейшая инфраструктура и новейшие инновационные технологии. Ежегодно на предприятии модернизируют, реконструируют и ремонтируют уже работающие сооружения и сети. И строят новые. В коллективе - пятнадцать тысяч человек. Мэр сегодня вручил лучшим из лучших награды и благодарственные письма.

"Меня часто спрашивают, кем работаешь? Я не стесняясь, говорю: водопроводчиком. Никогда не надо стесняться. Это то, что помогает людям жить - вода. Почти полвека назад я пришёл в эту систему и она для меня, конечно, стала родным домом", - говорит Сергей Фомичев, директор Рублёвской станции водоподготовки.

И так могут сказать многие. "Мосводоканал" славится своими многочисленными семейными династия. У Рожковых, а сейчас это восемь человек, общий трудовой стаж составляет не много не мало, а 174 года. Глава семьи Сергей работает сорок три года механиком по выпуску автотранспорта.

"Начинала работать в "Мосводоканале" еще моя мама - в шестьдесят 69 году, отработала семнадцать лет, вот соответственно я пошел работать дальше, за мной жена, и остальные родственники, дети", - говорит Сергей Рожков, механик по выпуску автотранспорта АО "Мосводоканал".

Валентина Комиссарова в "Мосводоканале" тридцать один год. Что удивительно - начинала маляром на Рублевской станции, но прошла переподготовку и уже давно - инженер-микробиолог, работающий на самом современном лабораторном оборудовании.

"Работа мне очень нравится. Ну, во-первых, от нас зависит контроль качества воды на выходе в город, мы контролируем водопроводную воду", - говорит она.

Мастер аварийных бригад Алексей Петров, получая награду, сказал, что посвящает её всем своим коллегам. Она невозможна была бы без ежедневного труда его специалистов.

"Вот сорок четыре года работаю, и я ни разу не пожалел что пришел в "Водоканал" работать. Вот в конце, когда мы выполняем работу, мы чувствуем удовлетворение, что мы сделали приятное и полезное для города", - говорит Алексей Петров, мастер аварийно-восстановительных работ.

Отдельно мэр Сергей Собянин отметил вклад "Мосводоканала" в развитие и защиту новых территорий.

"Вы одни из первых пошли в Донецкую и Луганскую области, пошли на строительство оборонительных сооружений, которыми до сих пор пользуются наши военные. Вы активно участвуете в создании системы противовоздушной обороны Москвы, вы активно работаете над реконструкцией военных объектов. Вы продолжаете оказывать огромную помощь и поддержку нашим бойцам", - сказал мэр Москвы.

Сегодня у "Мосводоканала" праздник. Концерт, поздравления от известных музыкальных коллективов. Впрочем, здесь все хорошо понимают: любая награда - не только повод для гордости, но ещё и большая ответственность.