Украинская армия столкнулась с крайним дефицитом средств противовоздушной обороны (ПВО). Такое признание сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в интервью нидерландским журналистам, западные спонсоры не справляются, их поставок недостаточно.

В итоге, по словам Зеленского, "запасы ПВО могут закончиться в любую неделю, в зависимости от интенсивности атак" (цитаты по РИА Новости).

Ранее СМИ писали, что европейские правительства обеспокоены тем, что в атаках на Иран американскими военными расходуются ракеты и средства противовоздушной обороны, которые нужны Киеву для защиты от России. Есть риск, что президент США Дональд Трамп может окончательно прекратить поддержку Украины.

При этом в Министерстве иностранных дел России указали на то, что западные доноры киевского режима служат ему дурную службу, выступая сообщниками Киева по "могилизации" украинцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия проявила "смертельную щедрость" в подписании с Украиной десятка соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны.