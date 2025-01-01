Жители поселка Кутурчин отказываются говорить об Усольцевых: "У нас подписка о неразглашении информации"

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. 17 апреля группа спасателей снова отправилась в тайгу в район исчезновения туристов. Но по-прежнему никаких следов обнаружить не удалось.

По данным "АиФ", на этот раз полиция и поисковик нагрянули в Кутурчин. Поиски велись в самом поселке и его окрестностях. Подробности операции на этот раз не сообщаются. Более того, местные жители отказались говорить с журналистами. "У нас подписка о неразглашении информации", — объяснила одна из кутурчинок.

Знакомый Сергея Усольцева, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, уверен, что такая секретность появилась не просто так. Вероятно, следователи активно рассматривают криминальную версию исчезновения семьи.

"Если ищут на территории поселка Кутурчин, то это однозначно подозревается убийство, и ищут трупы. Возможно, Усольцевы стали жертвами какой-то местной банды, тела сначала могли в лесу оставить, а потом перевезти в поселок — спрятать в какую-то выгребную яму или подвал. Но, как я понял, в поселке их нет", — заявил Дегтярев.