Мишустин обсудил с ректором РАНХиГС реализацию программы "Время героев"

В РАНХиГСе готовятся получать дипломы участники СВО - выпускники первого потока президентской программы "Время героев". Об этом сегодня премьеру Михаилу Мишустину доложил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алексей Комиссаров.

Участники программы получили уже более 80 назначений на самые разные посты: от полномочного представителя президента до вице-губернаторов, глав компаний и руководителей в региональных администрациях.

Комиссаров также рассказал, что в РАНХиГСе почти вдвое решили сократить количество программ подготовки, чтобы остались самые востребованные и качественные. Так, например, если два года назад на бакалавриате предлагали 197 учебных курсов, то сейчас 93.

"Нужно и дальше активно развивать учебные проекты, в первую очередь, внедрять современные модели обучения, повышать их качество, создавать комфортные условия для занятий. Чтобы талантливые юноши и девушки становились востребованными в своей профессии, хорошими специалистами и воплощали в жизнь свои профессиональные мечты. И очень важно, чтобы такие возможности были у людей по всей стране. В том числе в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Эти российские субъекты нужно, конечно, как можно быстрее интегрировать в отечественную систему образования", - заявил Михаил Мишустин.