Мощный пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале

Пожар произошел в многоквартирном шестиэтажном доме в Махачкале. Горит мансардный этаж, сообщили 22 апреля в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС России по Республике Дагестан.

"Огнем охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 кв. м", — следует из публикации на сайте ведомства.

Эвакуировано 75 человек, среди них — 24 ребёнка, отметили в министерстве. Предварительно, пострадавших нет. Для тушения пожара были привлечены 39 человек и 12 единиц техники, в том числе 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.