Вербовку школьника спецслужбами Украины предотвратили в Приморье

ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника ГУР Украины в Приморье. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального антитеррористического комитета.

"Предотвращена попытка вовлечения ГУР Украины школьника в противоправную деятельность. <...> 12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры "Стэндофф 2". После того как подросток перевел деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мальчику угрожали направить данные в российские правоохранительные органы и заставляли заплатить за молчание. Школьник рассказал о случившемся родителям, а они обратились за помощью к сотрудникам ФСБ.