Мирный житель погиб в результате атаки беспилотников в Самарской области

Ограничения движения транспорта введены в Самаре рядом с поврежденным в результате падения обломков беспилотника зданием. В администрации города уточнили, что метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок.

Власти сообщают, что обломки повредили кровлю многоквартирного дома, частично выбиты окна. По данным губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пострадали люди на улице, один человек госпитализирован.

Глава региона также сообщил, что вражеские дроны атаковали Новокуйбышевск. В результате налета на промышленные предприятия есть пострадавшие. По данным Федорищева, один человек погиб. На месте развернут оперативный штаб, работают экстренные службы.

Днем ранее вражеские беспилотники повредили два многоквартирных дома в Сызрани. В одном здании обрушился подъезд. Под завалами погибли женщина и ребенок, 12 человек пострадали.